Temperaturen über 40 Grad: Buschbrände nahe Perth

Nur wenige Wochen nach den verheerenden Buschbränden auf Fraser Island wüten jetzt Feuer nördlich der Stadt Perth in Westaustralien. Heißes und extrem trockenes Wetter mit Temperaturen von über 40 Grad sowie starke Winde machten die Situation extrem gefährlich und gestalteten die Löscharbeiten sehr schwierig. Das berichtete das Portal "Perth Now" am Freitag unter Berufung auf die Behörden.

SN/AFP/TREVOR COLLENS 150 Feuerwehrleute im Kampf gegen Buschbrände bei Perth