Terror in Utrecht? - Ein Toter und mehrere Verletzte durch Schüsse

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Personen durch Schüsse verletzt worden. Berichten zufolge hat eine Person in einer Straßenbahn auf Passagiere geschossen. Polizei, Rettungsdienste und auch eine Anti-Terror-Einheit seien an Ort und Stelle. Die Schüsse könnten laut Polizei terroristisch motiviert sein. Der Täter ist laut Polizei auf der Flucht.

Die Schüsse wurden laut Polizei um 10.45 Uhr abgegeben. Der Vorfall passierte in einer Straßenbahn am Platz des 24. Oktober. Der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt, die Straßenbahn-Haltestelle außerhalb der Stadt wurde abgesperrt. Wie viele Personen verletzt wurden, war zunächst unklar. Gegen Mittag waren unter anderem drei Hubschrauber im Einsatz. In Utrecht wurde der Straßenbahnverkehr zunächst eingestellt, teilte der Öffi-Betreiber auf Twitter mit. Terroristisches Motiv nicht ausgeschlossen Die Schüsse in Utrecht könnten terroristisch motiviert sein. "Ein mögliches Terrormotiv ist Teil der Ermittlungen", gab die Utrechter Polizei auf Twitter bekannt. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. Dutzende Rettungskräfte - darunter auch Beamte der Anti-Terror-Einheit sowie drei Hubschrauber - waren an Ort und Stelle. Nach den Schüssen in Utrecht hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt geäußert. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. Zunächst war unbekannt, wie viele Menschen verletzt wurden. Auch die Hintergründe waren noch unklar. Quelle: Apa/Dpa/Ag.