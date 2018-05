Terroristisches Motiv hinter Bluttat in Lüttich vermutet

Nach der Bluttat in Lüttich gehen die belgischen Behörden von einem terroristischen Anschlag aus. Darauf deute die Vorgehensweise des Angreifers hin, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Ein 31-jähriger Gefängnis-Freigänger hatte am Dienstagvormittag in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen und einen jungen Mann erschossen.

SN/APA (AFP/Belga)/ERIC LALMAND Die Hintergründe für die Tat müssen noch geklärt werden