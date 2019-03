Texas richtete 70-jährigen Dreifachmörder hin

In Texas ist ein 70-jähriger verurteilter Mörder hingerichtet worden - der älteste seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA. Das Todesurteil gegen Billie Wayne Coble wurde am Donnerstagabend im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze vollstreckt, wie die Behörden mitteilten.

