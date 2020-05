Texas und andere US-Staaten lockern Corona-Schutzmaßnahmen

In den USA haben Texas und mehrere andere US-Staaten ihre Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert - in anderen Regionen gab es indes Proteste gegen Anordnungen, weiterhin zu Hause zu bleiben. In Texas wurde Restaurants, Kinos und Einzelhändlern am Freitag erlaubt, in begrenztem Umfang wieder zu öffnen. In Kalifornien wurde gegen die Beschränkungen demonstriert.

SN/AFP/MARK FELIX In den USA mehren sich Demonstrationen gegen die Beschränkungen