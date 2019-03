Thai-Millionär wegen Wilderei zu 16 Monaten Haft verurteilt

Wegen Wilderei in einem streng geschützten Nationalpark ist einer der reichsten Männer Thailands zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Bauunternehmer Premchai Karnasuta wurde am Dienstag von einem Gericht in der Stadt Kanchanaburi für schuldig befunden, im Februar 2018 unter anderem einen schwarzen Leoparden getötet zu haben. Der 64-Jährige ist bisher gegen Kaution auf freiem Fuß.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Karnasuta soll einen schwarzen Leoparden getötet haben