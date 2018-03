Thailand bekommt Geldscheine mit neuem König

Thailand bekommt zum ersten Mal nach mehr als 70 Jahren Geldscheine mit einem neuen Gesicht. Auf den Banknoten wird künftig König Maha Vajiralongkorn (65) zu sehen sein, der nach dem Tod seines Vaters 2016 Monarch des südostasiatischen Staates wurde. Das Geld mit dem Porträt von Rama X. - so der offizielle Name - wird laut der Bank von Thailand vom 6. April an Zahlungsmittel sein.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Vajiralongkorn ist offiziell noch nicht gekrönt