Thailand erwartet Tropensturm "Pabuk"

Ausläufer des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben den Süden Thailands mit heftigen Regenfällen, starken Winden und bis zu fünf Meter hohen Wellen auf See heimgesucht. Laut der nationalen Meteorologiebehörde sollte der Sturm "Pabuk" am Freitagabend (Ortszeit) auf Land treffen. Die Ausläufer richteten ersten Informationen zufolge keine größeren Schäden an.

SN/APA (AFP)/MADAREE TOHLALA Die Wellen waren bis zu fünf Metern hoch