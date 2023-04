Thailand: Waldbrand bedroht Nationalpark

In Thailand bedroht ein Waldbrand den auch bei Touristen beliebten Nationalpark Khao Yai. Die Flammen wüteten bereits seit Sonntag auf einem Berg in der Provinz Nakhon Nayok und hätten nun auf den für seine malerischen Wasserfälle und Dschungelpfade berühmten Nationalpark übergegriffen, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Donnerstag unter Berufung auf den Chef des Schutzgebietes, Chaiya Huayhongthong.

