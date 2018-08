Thailand will keinen Elektroschrott mehr ins Land lassen

Thailand will künftig keinen Plastik- und Elektroschrott aus anderen Ländern mehr aufnehmen. Die Militärregierung in Bangkok kündigte am Donnerstag ein neues Gesetz an, das den Import von solchem Abfall strikt verbietet. In Thailand waren in den vergangenen Monaten enorme Mengen an Elektromüll aus der EU, den USA sowie Japan, Hongkong und Singapur gelandet.

SN/APA (AFP/Archiv)/CHARLY TRIBALLE Elektroschrott belastet auch Umwelt und Gesundheit