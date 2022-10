Thailand will nach Bluttat Waffengesetze verschärfen

Nach der Attacke auf einen Kindergarten mit 36 Todesopfern will die Regierung in Thailand die Waffen- und Drogengesetze verschärfen. Innenminister Anupong Paojinda sagte am Mittwoch, die Regierung werde beim Verkauf neuer Waffen höhere Auflagen erlassen. Dazu zählten auch Gesundheitsüberprüfungen, möglicherweise seien ärztliche Atteste erforderlich. Bisher war ein Waffenschein in Thailand ein Leben lang gültig. Nun soll aber eine Überprüfung alle drei oder fünf Jahre greifen.

