Thanksgiving-Parade in New York von Zehntausenden bejubelt

Zehntausende Schaulustige haben bei der Thanksgiving-Parade in New York riesige Ballonfiguren, weihnachtlich gekleidete Showtänzerinnen und den Weihnachtsmann und seine Frau bejubelt. Bei dem traditionellen Umzug schwebten am Donnerstag unter anderem Helium-Ballons von Figuren wie Snoopy und dem Pokémon Pikachu über den Menschen, von Showwagen winkten unter anderem Figuren der Sesamstraße und US-Sportstars, die 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris antreten wollen.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Traditioneller Umzug lockte mit schwebenden Helium-Figuren