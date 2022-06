The Queen and Me: Mein besonderes Verhältnis zu Elizabeth

Mit der Königin auf Du und Du. Solange ich denken kann, spielt Elizabeth II. in meinem Leben eine Rolle. Ein bisschen so wie bei einer entfernten Verwandten, die man verstohlen bewundert, wenn sie ein Mal im Jahr zu Besuch kommt. Auch wenn wir uns in diesem Leben wohl nicht mehr kennenlernen werden, so sind wir uns ganz nah.

SN/AP Queen Elizabeth II.