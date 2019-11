Thunberg lässt sich bei Right-Livelhood-Verleihung vertreten

Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg wird nicht zur feierlichen Übergabe der "Alternativen Nobelpreise" (Right Livelihood Awards) nach Stockholm kommen. An ihrer Stelle werden die beiden Aktivistinnen Tindra Jällhage und Melda Nahnfeldt am 4. Dezember den Preis in Empfang nehmen. Das teilte die Right-Livelihood-Stiftung der APA am Samstag auf Anfrage mit.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Greta Thunberg an Bord der "La Vagabonde"