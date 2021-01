Tief "Filomena" taucht Madrid in Weiß

Sturmtief "Filomena" sorgte in Madrid und anderen Teilen Spaniens mit starken Schneefällen für Spaß und Chaos. Während die "Madrilenos" am Samstag auf den nahezu autoleeren Straßen sich Schneeballschlachten lieferten und auch auf Langlaufskiern unterwegs waren, gab der größte Flughafen Spaniens die Einstellung des Betriebs für den ganzen Tag bekannt. In den Regionen, in denen es keinen Schnee gab, brachte "Filomena" Unwetter, starke Windböen, Dauerregen und hohe Wellen.

SN/APA (AFP)/BENJAMIN CREMEL Ein aktuelles Bild aus der spanischen Hauptstadt