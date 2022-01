Tiger tötet einen Dorfbewohner in Malaysia

In Malaysia ist ein Dorfbewohner von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Wie die Behörden mitteilten, erschossen Ranger das Tier, nachdem es auch sie angegriffen hatte. Die tödliche Attacke ereignete sich demnach am Freitag nahe der Stadt Gua Musang in Staat Kelantan im Norden Malaysias.

SN/APA/AFP FILES/JIMIN LAI Ranger mussten das Tier erschie§en (Archivbild)