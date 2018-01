Tiger verletzte in Deutschland zwei Zirkus-Dompteure

Zwei Zirkus-Dompteure sind am Sonntag in Kieve (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Deutschland von einem Tiger verletzt worden. Das Tier griff mit der Pranke durch den Metallzaun eines Auslaufgeheges und erfasste dabei eine 40-jährige Dompteurin, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Zirkus-Tiger griff durchs Gitter