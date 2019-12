"Time"-Magazin kürte Greta Thunberg zur Persönlichkeit des Jahres

Auch bei der Weltklimakonferenz in Madrid steht Greta Thunberg im Rampenlicht. Am Mittwoch wurde bekannt, dass das "Time"-Magazin Thunberg zur Persönlichkeit des Jahres gekürt hatte. Zur Begründung erklärte das angesehene US-Nachrichtenmagazin, der 16-Jährigen sei es gelungen, "Sorgen über den Planeten in eine weltweite Bewegung zu verwandeln, die einen globalen Wandel verlangt".

Auf der "Times"-Titelseite prangt ein Foto Thunbergs mit der Überschrift "Die Macht der Jugend". Thunberg wurde durch ihre Schulstreiks für den Klimaschutz weltweit bekannt. Sie inspirierte weltweit Millionen junger Menschen zu den regelmäßigen Fridays For Future-Demonstrationen, wird aber auch immer wieder angefeindet. Für ihren Einsatz wurde die 16-Jährige in diesem Jahr bereits mit dem Alternativen Nobelpreis und dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet.

