Tiroler Technik soll Züge vor Elefanten warnen

Tests für das System in Bangladesch verliefen mit Dickhäutern im Zoo in Karlsruhe erfolgreich.

Ein Planungsbüro für Sicherheits- und Automatisierungstechnik mit dem Österreich-Sitz in Hall in Tirol ist bei der Realisierung eines speziellen Auftrags aus Bangladesch einen großen Schritt weitergekommen. Die Aufgabe besteht darin, für eine in Bau befindliche neue Eisenbahnstrecke in dem südasiatischen Entwicklungsland ein System zu entwickeln, um die dort fahrenden Züge rechtzeitig zu warnen, wenn Elefanten die Strecke queren. Das Projekt zum Schutz der Dickhäuter war von der Asiatischen Entwicklungsbank (Asian Development Bank) ausgeschrieben worden, wie die SN im Vorjahr berichteten.

