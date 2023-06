"Titan" implodierte in der Tiefe: Alle fünf Passagiere tot

Nach tagelangem Suchen herrscht nun traurige Gewissheit. Laut BBC-Meldungen handelt es sich bei dem Trümmerfeld 200 Meter vom Wrack der Titanic um die Überreste des vermissten Tauchbootes. Die Insassen sind nach Angaben der Betreiberfirma des Bootes alle gestorben.

Was viele befürchtet haben, wurde Donnerstagabend zur Gewissheit: Für die fünf Männern im vermissten Tauchboot "Titan" gab es nach tagelanger erfolgloser Suche keine Rettung mehr. Die Experten gehen davon aus, dass das vermisste U-Boot implodiert sei. Darauf würden die Trümmerteile hinweisen, die in rund 200 Meter Entfernung der Titanic gefunden wurden. Wie es zu der Implosion kommen konnte, sei noch unklar, erklärte John Mauger von der US-Küstenwache. Einige Experten gehen derzeit davon aus, dass es bereits kurz nach dem Absinken der U-Boots, am Sonntagmittag, zu dem Vorfall kam. Untersucht werde allerdings auch eine mögliche Kollision mit dem Wrack der Titanic.

Ein Tauchroboter war im Einsatzgebiet auf ein "Trümmerfeld" gestoßen. Bei den Trümmerteilen handelt es sich tatsächlich um die Reste der "Titan". "Wir glauben, dass unser CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman Dawood, Hamish Harding und Paul-Henri Nergeolet, leider verloren sind", hieß es aus dem Unternehmen. Und weiter: "Diese Männer waren wahre Entdecker, die einen ausgeprägten Abenteuergeist und eine tiefe Leidenschaft für die Erforschung und den Schutz der Weltmeere teilten. Unsere Herzen sind in dieser tragischen Zeit bei diesen fünf Seelen und jedem Mitglied ihrer Familien. Wir trauern um den Verlust von Menschenleben und um die Freude, die sie allen Menschen bereitet haben, die sie kannten."

Was genau passiert ist, soll in den kommenden Tagen von einer Untersuchungskommission geklärt werden. Nach dem Tod der fünf Insassen der "Titan" kann die US-Küstenwache bislang keine Angaben zum Zeitpunkt der Implosion des Tauchboots machen. Es sei noch "zu früh", um das mit Sicherheit sagen zu können, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Boston. Sonarbojen hätten in den vergangenen 72 Stunden aber kein "katastrophales Ereignis" wahrgenommen.

Das Tauchboot war seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die "Titan" war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen "Titanic" in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab.

Im Einsatzgebiet rund 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland hatten Trupps aus den USA und Kanada eine großangelegte Suche sowohl an der Wasseroberfläche als auch in der Tiefe des Ozeans gestartet. Dabei waren Schiffe, Flugzeuge, ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, Tauchroboter und andere Gerätschaften im Einsatz. Noch Donnerstagmittag gab es Optimismus: "Es ist immer noch eine aktive Such- und Rettungsmission", sagte John Mauger, der Chef der Küstenwache im Nordosten der USA, zu Sky News.

Für 96 Stunden sollte der Sauerstoff an Bord des vermissten Tauchboots "Titan" nach Angaben der Betreiber Oceangate Expeditions ausreichen. Nach Schätzungen der Rettungsmannschaften könnte sich dieses Zeitfenster nun geschlossen haben - Experten wiesen allerdings darauf hin, dass derlei Angaben nur eine ungenauen Wert darstellen. Die Zeit diene höchstens als Richtwert, hieß es. So könnte auch jetzt noch Luft für die fünf Insassen vorhanden sein, falls es ihnen gelungen sei, Sauerstoff zu sparen, etwa indem sie sich wenig bis kaum bewegen.

"Wir wissen nicht, wie lange sie in Bezug auf den Sauerstoffgehalt tatsächlich durchhalten werden", sagte der Meeresforscher Simon Boxall von der Universität Southampton dem US-Sender NBC News. Bekannt sei nur, dass der kritische Zeitpunkt "unmittelbar bevorsteht".

Der pensionierte britische Konteradmiral Chris Parry sagte dem Sender Sky News: "Ich fürchte, es sieht sehr düster aus." Selbst wenn die "Titan" gefunden würde, dauere es sehr lange, das Boot zu bergen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Insassen überleben, sei "verschwindend gering". Lange Zeit war weder bekannt, wo sich die "Titan" genau befindet, noch ob das Tauchboot intakt ist. An Bord befanden fünf Männer im Alter von 19 bis 77 Jahren. Mehrere Schiffe suchen im Atlantik nach dem verschollenen Tauchboot, das auf dem Weg zum Wrack der "Titanic" in rund 3.800 Metern Tiefe war. Der Kontakt ist seit Sonntagvormittag (Ortszeit) abgebrochen.