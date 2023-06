"Titan"-Wrackteile wurden geborgen

Trümmer des verunglückten Mini-Tauchboots, in dem fünf Insassen gestorben, wurden vom Meeresboden geholt

Eine Woche nachdem knapp 500 Meter vom Bug der "Titanic" entfernt die Teile des verschwundenen Tauchboots "Titan" entdeckt wurden, sind diese geborgen worden. Das kanadische Schiff "Horizon Arctic", das bereits an der Suche nach dem Tauchboot beteiligt war, brachte die Überreste in den Hafen von St. John's in Neufundland (Kanada), wo sie am Mittwoch am Pier der Küstenwache abgeladen wurden.