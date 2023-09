Tod von Träger auf K 2 in Pakistan - das Drama hat Konsequenzen

Nachdem ein Kameramann von Servus-TV Film-Sequenzen als Beweis der Tragödie öffentlich gemacht hatte - die OÖN berichteten als erstens Medium in Europa am 7. August über Hassans Tod auf dem K2 - gab es weltweite Schlagzeilen und große Empörung. Jetzt hat eine von der pakistanischen Regierung eingesetzte Untersuchungskommission ihren 70-seitigen Bericht über die Vorfälle am 27. Juli vorgelegt. Die Schuldfrage wird darin nur indirekt beantwortet. Die Kernaussage des Berichts lässt sich so zusammenfassen: Muhammed Hassan hätte am 27. Juli nicht dort oben auf dem K2 sein dürfen.

Es war seine erste Achttausender-Expedition

Für den Pakistani war es die erste Achttausender-Expedition, zuvor hatte er als "Low Alitude Porter" bei Expeditionen das Material nur in das Basislager getragen. Hassan sei nicht nur bergsteigerisch für einen Einsatz über 8000 Meter ungeeignet gewesen, auch seine Ausrüstung war nicht gut genug. Sein Arbeitgeber, die pakistanische Agentur "Lela Peak Expedition", hatte ihm für den Erwerb einer "angemessenen Ausrüstung" umgerechnet 765 Euro gegeben. Der Familienvater wollte das Geld offenbar sparen und hat es nicht in eine Ausrüstung für das Höhenbergsteigen investiert.

Nach seinem Sturz wäre er länger als eine Stunde kopfüber im Seil gehangen, bevor ihn der brasilianische Kameramann Gabriel Taros mit zwei Helfern bergen konnte. Hassan wäre stark unterkühlt gewesen, außerdem hatte er sich mutmaßlich Beinverletzungen zugezogen. Tarso sei später zum Gipfel weitergestiegen, um seinen Job als Kameramann im Team der norwegischen Achttausender-Gipfel-Sammlerin Kristin Harila zu erfüllen. Die Annahme, nachfolgende Alpinisten würden Hassan helfen, war falsch.

Expeditionsagentur wird für zwei Jahre gesperrt

Die Untersuchungskommission lässt sich in ihrem Bericht nicht auf Spekulationen ein, ob Hassan mit mehr Helfern und einer entschlossenen Aktion zu retten gewesen wäre. Eine konkrete Folge der Tragödie ist die zweijährige Sperre für die Agentur "Lela Peak Expedition". Daneben gibt es zahlreiche Empfehlungen. Hochträger sollten künftig nur noch auf Achttausendern arbeiten dürfen, wenn sie ausreichend Erfahrung haben und eine alpinistische Schulung vorweisen können. Außerdem soll es bei Achttausender-Expeditionen künftig hochqualifizierte Rettungsteams geben, die stets einsatzbereit sind. Daneben wird die Rolle der vorgeschriebenen Verbindungsoffiziere hinterfragt, die offenbar ihre Kontrollfunktion nicht ernst genug nehmen würden. Denn eines ist klar: Kein Mensch hat verhindert, dass der offensichtlich völlig überforderte Muhammed Hassan am 27. Juli auf dem K2 sein Leben riskiert. Die Frage, ob sein Leben zu retten gewesen wäre, wird offen bleiben.

Tiroler rief Hilfsprojekt für Familie ins Leben

Abgesehen davon ist es völlig verantwortungslos, dass sich an diesem Tag 200 "Gipfelsüchtige" in Richtung "Bottleneck" bewegt haben. Alpin-Journalist Stefan Nestler hat Muhammad Hassan in seinem Blog treffend als "schwächstes Glied in der Kette des kommerziellen Expeditionszirkus" bezeichnet.

Der Tiroler Willi Steindl hat die weltweite Empörung in ein starkes Hilfsprojekt verwandelt. Der Hotelier war selbst auf dem K2 als Augenzeuge dabei, er hatte jedoch seinen Gipfelversuch vor dem Bottleneck abgebrochen. Nach der Tragödie hat er die Familie des Trägers besucht und Hilfe versprochen. Seine Spendenaktion (www.gofundme.com/f/3-kinder-brauchen-dringend-hilfe) spielte bislang rund 160.000 Euro ein. Am Freitag fliegt Steindl nach Pakistan, um dort wichtige Verbindungsleute zu treffen, die verhindern sollen, dass das Geld in falsche Hände gerät. "Das Projekt ist sehr groß geworden. Ich bin im Kontakt mit den pakistanischen Behörden. Wir wollen eine Bergsteigerschule errichten, man hat mir bereits ein Grundstück zur Verfügung gestellt", sagt Steindl. Die Frau und die drei Söhne von Hassan wären abgesehen davon "lebenslänglich versorgt". Steindl: "Wir werden sehr darauf aufpassen, dass die Hilfe wirksam und zielgerichtet ist und der Familie sehr behutsam geholfen wird, damit sie keine Schwierigkeiten bekommt. Die Sache ist zu einem Herzensprojekt für mich geworden."