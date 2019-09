Todesopfer bei Feuer auf Boot vor Kalifornien befürchtet

Vor der Küste des US-Staates Kalifornien ist ein Boot mit mehr als 30 Menschen an Bord in Brand geraten. Fünf Insassen, bei denen es sich um Mitglieder der Crew handeln soll, seien gerettet worden, hieß es am Montag unter Berufung auf die Küstenwache. Ein Sprecher des Bezirks Ventury County sagte CNN, er befürchte zahlreiche Tote. Dies bestätigte der Chef der Küstenwache zunächst nicht.

SN/APA (AFP/Ventura Cty. Fire Dep)/ Die Löscharbeiten dauerten an