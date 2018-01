Todesopfer nach Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Bei einem Erdbeben in Afghanistan und Pakistan hat es mindestens ein Todesopfer sowie acht Verletzte gegeben. In der pakistanischen Provinz Baluchistan töteten einstürzende Häuser ein Kind, wie ein Sprecher des lokalen Katastrophenschutzes am Mittwoch sagte. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an, das pakistanische Wetteramt sprach von 6,2.

SN/AP Flucht auf die Straße – eine Szene nach dem Erdbeben in Rawalpindi (Pakistan).