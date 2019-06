Tödlicher Busunfall in Indonesien nach Streit mit Fahrer

Ein Streit zwischen einem Fahrgast und dem Fahrer hat in Indonesien ein tödliches Busunglück verursacht. Bei dem nächtlichen Unfall starben in der Region West-Java zwölf Menschen, wie die Polizei am Montag mitteilte. 43 weitere Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

