Tödlicher Unfall in Paris heizt Debatte über E-Scooter an

Erstmals seit Einführung der Elektro-Tretroller in Paris vor gut einem Jahr ist ein Fahrer bei einem Unfall getötet worden. Ein 25-Jähriger starb nach dem Zusammenstoß mit einem Laster, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall heizt die Debatte über E-Scooter an. Das Unglück ereignete sich in einem Viertel im Norden der französischen Hauptstadt.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALAIN JOCARD