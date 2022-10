Tödliches Feuer auf Fähre vor Indonesien

Bei einem Brand auf einer Fähre vor Indonesien sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Menschen konnten gerettet werden, wie Putu Sudayaya von der örtlichen Rettungsbehörde am Dienstag mitteilte. Das Schiff sei am Montag auf dem Weg von Kupang nach Alor in der südlichen Provinz Ost-Nusa Tenggara gewesen, als sich das Unglück ereignet habe.

SN/APA/AFP/OLIVIER Mehr als 300 Menschen konnten gerettet werden