Tony-Preisträger Martin Charnin mit 84 Jahren gestorben

Der amerikanische Theaterregisseur und Lyriker Martin Charnin, der an dem Broadway-Hit "Annie" mitwirkte, ist tot. Er sei am Samstag an den Folgen eines Herzinfarkts in einem Krankenhaus im US-Staat New York gestorben, teilte seine Tochter dem US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Sonntag mit. Charnin wurde 84 Jahre alt.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/Andrew H. Hit-Musical "Annie" als größter Erfolg von Charnin