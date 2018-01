Toronto: Serienmörder soll mindestens fünf Männer getötet haben

Ein Serienmörder soll in der kanadischen Metropole Toronto mindestens fünf Männer getötet haben. Der Mitte Jänner wegen der Ermordung zweier Homosexueller festgenommene 66-Jährige wird laut Polizei mittlerweile mit drei weiteren Todesfällen in Verbindung gebracht. Die Polizei gehe von weiteren Opfern aus und durchsuche jetzt rund 30 Arbeitsstätten des Landschaftsgärtners in und um Toronto.

SN/AP Polizeiermittlungen an einem der Tatorte, dem Mallory Crescent in Toronto. SN/AP Ermittlungen an einem der Tatorte in Madoc, Ontario.