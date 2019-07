Totale Sonnenfinsternis begeisterte in Chile und Argentinien

Tausende Menschen haben in Südamerika eine totale Sonnenfinsternis beobachtet. In Chile und Argentinien konnten sie am Dienstag sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schob und die Sonne damit verdunkelte. Der Schatten des Mondes traf zunächst nahe der Stadt La Serena auf die chilenische Pazifikküste und zog dann in südöstlicher Richtung über Argentinien hinweg.

SN/APA (AFP)/STAN HONDA Sonnenfinsternis von Chile aus gesehen