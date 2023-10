Tote bei Beben in Afghanistan vorwiegend Frauen und Kinder

Bei den verheerenden Erdbeben in Afghanistan sind laut den Vereinten Nationen hauptsächlich Kinder und Frauen ums Leben gekommen. Sie machten 90 Prozent der bisher registrierten Todesopfer aus, teilte Siddig Ibrahim von UNICEF in Afghanistan am Donnerstag mit. "Frauen und Kinder sind oft zu Hause, kümmern sich um den Haushalt und um Kinder." Sie seien darum am stärksten gefährdet, wenn etwa Gebäude zusammenbrechen.

BILD: SN/APA/AFP/MOHSEN KARIMI Frauen und Kinder machten 90 der Todesopfer in Afghanistan aus