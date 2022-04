Tote bei Explosion in serbischem Bergwerk

Bei einer Explosion in einem Bergwerk in Zentralserbien sind mindestens acht Bergleute ums Leben gekommen. Weitere 20 erlitten Verletzungen, bestätigte die örtliche Krankenhausleitung gegenüber dem staatlichen Fernsehsender RTS. Auslöser des Unglücks im Bergwerk in Sokobanja war eine Methangasexplosion, hieß es in den Berichten. Möglicherweise könnten weitere Bergleute unter Tage eingeschlossen sein.

Zuletzt war es im Jänner 1998 im Bergwerk von Sokobanja zu einem großen Unglück gekommen. Nach einer Methangasexplosion waren damals 29 Bergleute tot aus dem Schacht geborgen worden.