Tote bei Kämpfen in mexikanischem Gefängnis

Bei gewalttätigen Zusammenstößen in einem Gefängnis im Westen von Mexiko sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere neun Menschen wurden bei den Kämpfen in der Haftanstalt Puente Grande im Teilstaat Jalisco verletzt, wie die Gefängnisverwaltung am Freitag mitteilte.

SN/AFP/IVAN GARCIA Auslöser für die Gewalt war vermutlich ein Basballspiel