Tote bei Messerattacke in deutschem Zug waren Jugendliche

Bei den Todesopfern der Messerattacke in einem deutschen Regionalzug am Mittwochnachmittag handelt es sich um eine 16-jährige Jugendliche und einen 19 Jahre alten Mann. Das sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Donnerstag in Kiel. Beim mutmaßlichen Angreifer handelt es sich der Politikerin zufolge um einen staatenlosen Palästinenser. Der Angriff ereignete sich auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg, kurz vor dem Halt in Brokstedt.

SN/APA/dpa/Gregor Fischer Aggression eines Passagiers kostete zwei junge Menschen das Leben