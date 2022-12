Tote bei Monsunregen und Überschwemmungen in Malaysia

Nach tagelangen Monsunregenfällen ist es in großen Teilen Malaysias zu heftigen Überschwemmungen gekommen. Am Freitag wurden Notunterkünfte in drei weiteren Bundesstaaten eröffnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bernama. Damit seien nun acht Bundesstaaten, besonders im Osten des Landes, betroffen. Mindestens fünf Menschen seien bisher ums Leben gekommen, darunter ein einjähriger Bub und ein zweijähriges Mädchen.

SN/APA/AFP/STR Besonders Osten des Landes betroffen