Tote bei Schießereien in Hanau - Bekennerschreiben gefunden

Bei Schießereien an zwei Tatorten in der Stadt Hanau im deutschen Bundesland Hessen sind am Mittwochabend neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter sowie eine weitere Leiche wurden Donnerstagfrüh tot aufgefunden. Ein Bekennerschreiben des Schützen soll nun Aufschluss über das Tatmotiv geben.

Ein schweres Gewaltverbrechen erschüttert Hanau. Derzeit wird von insgesamt elf Toten ausgegangen, weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter endete erst nach Stunden. Er wurde schließlich tot in seiner Wohnung aufgefunden. Deutschen Medienberichten zufolge wurde nun ein Bekennerschreiben gefunden, das auf rechtsextreme Hintergründe schließen lässt. Die Polizei hat diese Vermutungen jedoch noch nicht bestätigt. Die Ermittlungen laufen noch, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Schüsse fielen in zwei Shisha-Bars

Wie der Hessische Rundfunk (HR) in der Nacht auf Donnerstag berichtete, seien Schüsse in zwei Shisha-Bars gefallen. Die ersten Schüsse fielen den Ermittlern zufolge gegen 22.00 Uhr. Nicht weit entfernt in einer Seitenstraße wurden Patronenhülsen auf dem Fußweg gefunden.

Danach seien der oder die Täter in den etwa zwei Kilometer entfernten Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Dort seien dann in einer anderen Shisha-Bar fünf Menschen erschossen worden. Eine mögliche dritte Schießerei im Stadtteil Lamboy bestätigte sich nicht. Kurz darauf waren Polizei und Rettungskräfte im Großaufgebot vor Ort und hat die Gegenden um die Tatorte weiträumig abgesichert.

Laut Polizeiberichten wurden zwei Tote in dem silbernen Mercedes, der vor einer Shisha-Bar in Hanau abgestellt war, aufgefunden. Patronenhüseln wurde am Boden des Bürgersteigs in der Nähe des Tatorts sicher gestellt.

Bekennerschreiben des mutmaßlichen Schützen aufgetaucht

Donnerstagfrüh teilte die Polizei mit, den mutmaßlichen Täter tot in seiner Wohnung aufgefunden zu haben. Zudem sei dort eine weitere Leiche entdeckt worden. Der Täter wurde Polizeiangaben zufolge "leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau aufgefunden". Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.

Wie Donnerstagfrüh bekannt wurde, haben die Sicherheitskräfte bei den Ermittlungen neben einem Bekennerschreiben auch ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet, das Motiv sei noch unklar, hieß es Donnerstagfrüh. Die deutsche Tageszeitung "Bild" berichtete, der Täter habe in seinem Schreiben rechtsradikale Beweggründe genannt.

Bei einem der Toten in der Wohnung "dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handeln", erklärte die Polizei. Hinweise auf mögliche weitere Täter gebe es derzeit nicht.

Zuvor hatte die Polizei die Zahl der Toten an den zwei Tatorten vom Abend in Hanau noch mit acht angegeben. Einer der verletzten Menschen verstarb inzwischen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Mit dem mutmaßlichen Schützen sowie der in der Wohnung gefundenen Leiche stieg die Zahl der Toten damit auf elf. Zur Identität der Opfer machte die Polizei bislang keine Angaben.

Kleinstadt steht unter Schock

Die hessische Stadt Hanau mit rund 100.000 Einwohner liegt circa 20 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt. Der Bürgermeister Claus Kamisnky (SPD) zeigte sich in einer Sondersendung von "Bild live" erschüttert: "Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben."

Ein 24-jährige Anrainer, der Bekannte unter den Opfern hatte, sagte: "Wir kennen sowas nicht, wir sind auch nicht mit Leuten zerstritten. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Es war ein Schock für alle."

Die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (CDU) twitterte: "In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid." Und: "Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte!!"

