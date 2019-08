Tote bei Schüssen in Einkaufszentrum in Texas

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Supermarkt in der texanischen Stadt El Paso ist eine vorerst unbekannte Anzahl von Menschen getötet worden. Es gebe mehrere Tote, zitierte der US-Nachrichtensender CNN am Samstag Olivia Zepeda, die Bürochefin des Bürgermeisters von El Paso. 22 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei.

SN/APA/AFP/JOEL ANGEL JUAREZ