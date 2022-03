Tote bei Überfall auf Zug in Nigeria

Schwer bewaffnete Angreifer haben im Norden Nigerias einen Zug mit hunderten Passagieren überfallen. Die Täter hätten am Montagabend die Gleise mit Sprengstoff beschädigt und anschließend auf den zwangsgestoppten Zug geschossen, der von der Hauptstadt Abuja auf dem Weg in die nordwestliche Stadt Kaduna gewesen sei, sagte Samuel Aruwan, Staatsbeauftragter für Innere Sicherheit in Kaduna, am Dienstag. Eine noch unbekannte Anzahl von Menschen sei getötet und verletzt worden.

Lokalen Medienberichten zufolge wurden einige Passagiere entführt. Die Regierung habe eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet, sagte Aruwan. Der Zugverkehr sei auf der Strecke vorübergehend eingestellt worden. Die Tat reklamierte bisher keine Gruppe für sich. Überfälle auf Dörfer und auf Landstraßen sowie Entführungen kommen im bevölkerungsreichsten Land Afrikas mit seinen mehr als 200 Millionen Einwohnern häufig vor. Dahinter stecken teils islamistische Terroristengruppen wie Boko Haram, teils kriminelle Banden.