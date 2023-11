36 Tote nach Busunglück in nordindischer Kaschmir-Region

In Indien ist ein Bus in eine Dutzende Meter tiefe Schlucht gefallen, woraufhin mindestens 36 Menschen getötet worden sind. 19 weitere Menschen wurden bei dem Unglück am Mittwoch teils schwer verletzt, wie der stellvertretende indische Minister für Wissenschaft und Technologie, Jitendra Singh, auf der Plattform X (früher Twitter) mitteilte.

Der Bus sei in der bergigen nordindischen Kaschmir-Region zunächst von einer Autobahn abgekommen und dann in die Tiefe gestürzt, sagte ein Behördenmitarbeiter dem örtlichen Fernsehsender NDTV. Die Unglücksursache war zunächst unbekannt. Premierminister Narendra Modi sprach auf X sein Beileid aus und gab bekannt, dass er für eine schnelle Genesung der Verletzten bete. Die Familien der Getöteten sollten je eine Entschädigung von 200.000 Rupien (rund 2.200 Euro) und Verletzte je 50.000 Rupien (etwa 550 Euro) erhalten. Solche Entschädigungen sind in Indien bei Unfällen im Zusammenhang mit der Infrastruktur üblich.