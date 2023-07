Tote nach Einsturz einer Turnhalle im Nordosten Chinas

In China sind beim Einsturz des Daches einer Turnhalle mindestens zehn Menschen getötet worden. Wie staatliche Medien am Montag berichteten, wurde ein weiterer Mensch bei dem Unglück im Nordosten des Landes verschüttet. Die Rettungsarbeiten dauerten demnach an. Das Dach der Turnhalle einer Schule in Qiqihar in der Provinz Heilongjiang stürzte am Sonntagnachmittag ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

BILD: SN/APA/CNS/- Unglück vermutlich durch Baumaterial Perlit verursacht