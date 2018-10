Tote nach Erdrutsch in Süditalien

Vier Menschen sind nach Unwettern in Süditalien gestorben. Die Männer seien in der Nähe der kalabrischen Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein kaputtes Rohr reparieren wollten, berichteten italienische Nachrichtenagenturen am Sonntag unter Berufung auf die Polizei. Bei den Toten handle es sich um einen Unternehmer der Region und drei Arbeiter.

Die Leitung sei wegen des Unwetters kaputt gegangen, worauf die vier Männer zur Arbeit ausrückten. Derzeit zieht eine Schlechtwetterfront über Italien. Der Zivilschutz hatte für weite Teile des Landes, darunter für die Toskana, Umbrien, Venetien, Kalabrien und Sizilien eine Unwetterwarnung herausgegeben. Quelle: Apa/Dpa