Tote nach Kollision von Weltkriegsfliegern in den USA

Bei dem Zusammenstoß zweier Maschinen aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs bei einer Flugshow in Dallas im US-Bundesstaat Texas sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der für den Bezirk zuständige Richter Clay Jenkins am Sonntag unter Berufung auf die Forensiker mit. "Laut dem Gerichtsmediziner des Bezirks Dallas gibt es insgesamt sechs Todesopfer des gestrigen Zwischenfalls bei der Flugshow "Wings over Dallas"", schrieb er auf Twitter.

SN/APA/@GollyItsMollie/HANDOUT Niemand am Boden zu Schaden gekommen