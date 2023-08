Tote und Dutzende Verletzte bei Zugunglück in Pakistan

Bei einem Zugunglück in Pakistan sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Passagiere seien verletzt worden, als der Zug in der Provinz Sindh entgleiste, sagte ein Polizeivertreter dem Sender Geo TV am Sonntag. Nach ersten Erkenntnissen seien acht Waggons entgleist. Rettungskräfte eilten demnach zur Unfallstelle nahe der Stadt Nawabshah.

BILD: SN/APA/- Mehrere Waggons eines Personenzugs entgleist