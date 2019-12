Tote und Verletzte bei Feuer in Ziegelfabrik in Khartum

Bei einem Brand in einer Ziegelfabrik im Sudan sind offenbar 16 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere seien bei dem Vorfall am Dienstag in der Hauptstadt Khartum verletzt worden, berichteten Ärzte und Augenzeugen. Das Feuer war demnach durch eine Explosion ausgelöst worden. Über der Fabrik in einem Industriegebiet von Khartum stieg dichter, schwarzer Rauch auf.

SN/APA (AFP)/EBRAHIM HAMID Dutzende Tote und Verletzte waren zu beklagen