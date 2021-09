Tote und Verletzte bei Schlägerei in russischem Straflager

Bei einer Schlägerei in einem Straflager im äußersten Osten Russlands sind zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag der Agentur Interfax zufolge mit. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung in dem Lager in der Stadt Amursk etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau werden demnach noch untersucht. Es gehe dabei auch um die Frage, ob die Gefängniswächter alles unternommen hätten, um die Schlägerei zu verhindern.

Der Agentur Interfax zufolge sollen Häftlinge Messer verwendet haben. Zwei Gruppen waren demnach aneinandergeraten. Eine Partei habe sich mit Anweisungen der Lagerleitung einverstanden erklärt, die andere nicht, so Interfax. Die Lage sei mittlerweile unter Kontrolle. Russlands Straflager sind nach unzähligen Berichten von Augenzeugen berüchtigt für rohe Gewalt. Dabei kommt es immer wieder auch zu Auseinandersetzungen unter Häftlingen. Seit der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny in einem Straflager wird in dem Riesenreich einmal mehr über Haftbedingungen diskutiert.