Tote und Vermisste bei schweren Überschwemmungen in Malaysia

Nach tagelangen sintflutartigen Monsun-Regenfällen ist es in Teilen Malaysias zu schweren Überflutungen gekommen. Betroffen seien sieben Bundesstaaten und die Hauptstadt Kuala Lumpur, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Bernama am Montag. Mehr als 40.000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Es gebe Dutzende Vermisste und mehrere Tote. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor.

SN/APA/AFP/ARIF KARTONO Überschwemmungen auch in der Hauptstadt Kuala Lumpur