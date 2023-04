Tote Zehnjährige in Deutschland: Tötungsdelikt befürchtet

Im Fall eines toten zehn Jahre alten Mädchens in Wunsiedel geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte er. Zunächst hatte RTL darüber berichtet.

BILD: SN/APA/DPA/DANIEL VOGL Staatsanwalt geht von Tötungsdelikt im Fall der toten Zehnjährigen aus