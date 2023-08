Toter und 117 Verletzte nach Lkw-Unfall in Uganda

Bei einem schweren Verkehrsunglück mit einem Lkw in Uganda sind ein Jugendlicher getötet und mindestens 117 Menschen verletzt worden. Wie die ugandische Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall im Distrikt Manafwa im Osten des Landes unweit der kenianischen Grenze am späten Dienstagabend. Der Lkw-Fahrer transportierte demnach Schüler einer Volksschule. Lokalen Medienberichten zufolge sollen sich in dem Laster rund 200 Schüler befunden haben.

Laut der Polizei verlor der Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und der Lastwagen überschlug sich. Der Lkw-Fahrer befinde sich zurzeit auf der Flucht.