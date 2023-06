Toter und Verletzte bei entgleister Achterbahn in Schweden

Beim Absturz eines Achterbahnwagens aus mehreren Metern Höhe in einem schwedischen Vergnügungspark ist nach Angaben der Betreiber ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte eine Sprecherin des bekannten Parks "Gröna Lund" in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Der Sender SVT berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, ein Wagen sei entgleist und stecken geblieben.

