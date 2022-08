Toter und Verletzte bei Musikfestival in Spanien durch Sturm

Bei einem Musikfestival an der spanischen Mittelmeerküste bei Valencia ist Medienberichten zufolge ein Mensch durch einen Sturm ums Leben gekommen. Weitere mindestens 17 Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, als heftige Windböen Teile der Bühne losrissen, meldete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press am Samstag in der Früh. Auch die Regionalzeitung "Levante" berichtete ähnlich. Die Polizei bestätigte die Angaben zu Opfern zunächst auf Anfrage nicht.

Auf Videoaufnahmen im Internet war zu sehen, wie sich Besucher des Medusa Festivals 2022 für elektronische Tanzmusik am Strand des Ortes Cullera südlich von Valencia vor dem plötzlich aufgekommenen Sturm in Sicherheit zu bringen versuchten. Teile der riesigen Bühnenkulisse wurden losgerissen und flogen durch die Luft, ein Sandsturm behinderte die Sicht. Polizei und Krankenwagen waren vor Ort.